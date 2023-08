Modena, dopo articolo Hera interviene: situazione risolta in via Prati

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Buonasera, vi ringrazio moltissimo perché dopo la vostra pubblicazione della lettera al direttore in cui avevo segnalato il mancato ritiro dei rifiuti ingombranti, stasera alle 18,30 gli incaricati dell'Hera sono passati a ritirare i rifiuti in via Prati. Grazie ancora del prezioso servizio di informazione che fate a Modena.

Cordiali saluti

Luca Ferioli



Grazie a lei per la sua segnalazione. E siamo felici che la nostra pubblicazione abbia contribuito a risolvere la situazione specifica che si trascinava da due settimane.

La redazione