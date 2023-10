Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Tempo fa scrissi all'assessore competente, non a quello attuale, suggerendo di realizzare due rotonde, sfruttando gli ampi spazi liberi lasciati dai distributori di carburante, ormai chiusi da anni e mi fu risposto che le rotonde non rientrano più fra le preferenze dei progettisti comunali. Eppure le rotonde, oltre che a fluidificare il traffico, costringono gli automobilisti a ridurre la velocità che, sul quel tratto di strada e soprattutto nelle ore notturne, vede numerosi record.Altra stranezza: alle 23 in punto la luminosità dei lampioni si abbassa per un fantomatico risparmio energetico, proprio quando servirebbe più luce per aumentare la visibilità e la sicurezza... Le assicuro che attraversare la strada è una scommessa.Attendiamo il limite dei 30 km/h, sapendo che nessuno lo rispetterà e nessuno lo farà rispettare... Altra trovata di questa amministrazione che, in questi dieci anni, ha sorpreso tutti per genialità e capacità di creare problemi, anziché risolverli.Cordiali saluti