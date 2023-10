Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Sento il bisogno di scrivervi per prendere le distanze sia dalle polemiche sulla nuova organizzazione di raccolta porta a porta di Hera sia da quella cittadinanza che si ostina a ripetere che la città è più sporca.Seguo le lettere dei cittadini, constatando che non hanno né capo né coda dal tanto che sono frequenti.Non hanno mai visto negli anni addietro le segnalazioni, le foto, i reportage amatoriali che ancora si trovano su altri giornali online che riportano almeno dal 2016 le condizioni di non pulizia dei bei tempi che qualcuno rivendica come migliori con la città più pulita simile all'isola senza mare che forse tanti hanno nel cuore?Io leggo polemiche che mi sembrano esercizi di scrittura del post-scuola, dove non si capisce in quale misura sia piú la maleducazione diffusa, un analfabetismo di qualche natura che costringe a capire esposizione e raccolta come stesso concetto e calendari arbitrari, confusione tra quello che è e quello che viene detto o assicurato in lunghe domeniche di chiacchiere all'ombra di un pioppo.Mi sento particolarmente allibita da questa tendenza.