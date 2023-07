Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Ecco lo spettacolo a Modena in Sant'Eufemia ora. Oltre a occupare i marciapiedi resi inutilizzabili, ma questo è il meno, il selciato è intriso di perdite dai bidoni dell'umido, un odore ripugnante, uno spettacolo indecente per Modena e per i tanti turisti che la stanno frequentando.Mi vergogno di essere modenese, tutto ciò grazie alla peggiore amministrazione di sempre che ha ridotto questa povera città a una discarica a cielo aperto... e non solo.