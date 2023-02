Modena, sacchi del pattume? Metteteli dove prima c'erano i cassonetti

Una delle foto evidenzia che i condomini sono invitati a buttare carta e plastica (ma ci buttano anche il pattume vero e proprio) dove prima c'erano i cassonetti.Siamo passate anche da via Jacopo Barozzi: stamattina c'era un pò di pattume in terra, ma i cassonetti normali erano strapieni, oggi nel pomeriggio, il pattume era sparito, ma al nostro rientro, ce n'era altro e i cassonetti dell'indifferenziata e della plastica, come del cartone, strapieni e tutto cascava in terra.Quindi si evince che raccolgono solo quello che è in terra, mentre i cassonetti rimangono strapieni fino all'inverosimile.Applausi ad Hera che ha pensato di differenziare, ma non di pulire, e di togliere i cassonetti normali, per mettere quell'affare elettronico che spesso non funziona...E il nostro Sindaco che fa? Forse non vede bene quello che succede o si diverte a giocare a nascondino...