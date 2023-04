Modena, 'strada stretta': Hera elimina cassonetti rifiuti da via Lidice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













vi scrivo per l’incresciosa situazione che si è venuta a creare a causa della nuova raccolta differenziata porta a porta.Ma andiamo per ordine, sono residente a Modena in via Lidice, strada chiusa laterale di via Araldi, sino al 15 aprile avevamo i cassonetti della differenziata ed indifferenziata ad inizio e fine via. Ma sabato 15 aprile sono stati tolti e non verranno sostituiti adducendo la scusante che il camion faceva fatica a percorrere la strada in retromarcia, ne consegue che oggi, per poter conferire organico e indifferenziata, gli ottuagenari residenti in tale via devono fare 500 metri tra andare e tornare per raggiungere i cassonetti più vicini siti in via Araldi.Capisco la difficoltà del camion ad arrivare in fondo a via Lidice, ma ritengo che i cassonetti all’inizio della via possano essere ripristinati evitando cosi di dover far fare delle maratone ad i nostri anzianiAllego percorso che ora dobbiamo fare per conferire organico/indifferenziata