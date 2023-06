Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













La raccolta porta a porta partirà a breve nel rione Sacca . Un rione dove circa il 30% dei residenti è di origine straniera. Auspico che per questi cittadini sia stato fatto un Intervento ad hoc per comprendere le modalità di corretto conferimento, già quasi incomprensibili per chi ha piena proprietà della lingua.In casa da una settimana non si parla d’altro che di dove andrà smaltito lo scottex, a seconda del suo grado di sporco e quanto tempo bisognerà dedicare al giorno a dividere l'etichetta di carta, incollata a fuoco, dai vari barattoli. Ma fino a qui...ordinaria follia! Mi sorge però un dubbio, a cui spero che l'Amministrazione, così sedicente attenta al bene dei cittadini, possa rispondere. Dovrò mettere sul marciapiede i sacchi due volte la settimana, per ora.Da animale notturno quale sono, lo farò intorno all'una di notte, dato che neanche le cannonate potrebbero svegliarmi per 'fare uscire' il sacchetto alle 6 della mattina. Ora, questo sacchetto sul marciapiede, non rappresenta un'occupazione di suolo pubblico? Esiste una deroga deliberata dal Comune? Inoltre, se qualcuno dovesse accusarmi, cosa non rara nella nostra Bella Italia, di essersi procurato lesioni gravi o gravissime per essere inciampato sul mio sacco della plastica lasciato sul marciapiede... esiste qualche tutela da parte dell'Amministrazione che mi ha imposto di abbandonare davanti a casa il sacco, o devo provvedere assicurandomi personalmente? Sempre che esista una poliza che tutela circa un abbandono su suolo pubblico.Avrei poi altre domande: tipo quanto è costato e costerà in termini di inquinamento da autoveicoli il ritiro dei sacchi identificativi, in barba alla normativa sulla privacy? Era previsto nell'appalto delle cooperative sociali (dato che tutto va bene) adibire il personale a raccogliere i sacchi lasciati fuori dai bidoni nei viali antistanti il centro, vetrina della nostra bella Modena?Ringrazio anticipatamente per l’attenzione che eventualmente sarà riservata a questa mia lettera.