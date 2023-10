Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













All'angolo tra via Emilia est e via San Giovanni Bosco vi era un imponente mucchio di sacchi azzurri contenenti carta, ed anche diversi sacchi gialli, che visibilmente contenevano plastica e lattine (si intravedevano bene le bottiglie di plastica).Alle ore 8:30 è passato un camion compattatore, di grandi dimensioni, che è stato di fastidio per l'intensa circolazione di quella fascia oraria. Ebbene, sono scesi due operatori che hanno raccolto indistintamente tutti i sacchi, blu e gialli, buttandoli tutti dentro lo stesso compattatore.Ora, ci avete infastidito in ogni modo con la vostra dottrina della raccolta differenziata, poi voi differenziate in quel modo? Ovviamente l'intero carico del camion risulta così inutilizzabile perchè inquinato da plastica e metallo sporchi, vanificando gli sforzi dei cittadini.Sono quindi a chiedere formalmente, visto che questo disastro è stato finanziato con denaro pubblico, quindi anche con il mio denaro:1) quanto è costato alla nostra città questo disastro.2) i nomi dei responsabili che hanno progettato questa meraviglia, ed anche in particolare chi ha scelto i nuovi cassonetti, dei quali diversi già rotti.3) perchè siano state sostituite campane per il vetro che duravano da decenni, e che non occupavano posti auto poichè stavano dietro agli altri cassonetti, con degli ingombranti cassonetti per il vetro che in diversi esemplari manifestano già difettosità degli sportelli.4) perchè la raccolta avviene nelle arterie principali alle ore 8:30 generando un enorme disturbo alla circolazione nelle ore di punta, traffico in buona parte di persone che devono andare a lavorare.5) che fine fa esattamente il materiale differenziato che raccogliete, visto come lo raccogliete.6) perchè i vostri operatori buttano indifferentemente tutto nei compattatori. non mi pare che la colpa dell'insuccesso a questo punto sia dei cittadini.Attendo chiarimenti in meritoDistinti saluti