Rifiuti Modena, il Comune si aspetti i ringraziamenti... per i topi

la campagna del porta a porta intrapresa da Hera a Modena si sta chiaramente mostrando inefficace. Se prima le nostre strade erano costellate di cassonetti e per la via non c'era un solo sacchetto di rifiuti, adesso siamo circondati da ogni sorta di rifiuto e non solo nei pressi dei nuovi cassonetti. Come si vede in via Alvarado il pattume è ogni dove.Bisogna prendere le misure del sacchetto da buttare perché l'ingresso del del cassonetto è piccola. Se per sbaglio non rientri nelle misure standard decise da Hera, dove lo metti il tuo pattume? Per strada? O giri per la città in una improbabile caccia al tesoro di cassonetti vecchio tipo? Poi ti capita di leggere una dichiarazione dell'assessore che suona come una colossale presa in giro: 'alcuni cittadini ci ringraziano'. Aspettiamo con trepidazione l'arrivo del caldo e dei topi e vedremo se quei cittadini benevoli verso Hera li ringrazierà ancora.