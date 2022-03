'Sacca, il sindaco ha sindrome da primo della classe senza esserne all'altezza'

'Nelle discussioni ambientalistiche sembra essere diventato di moda, quando non si riesce più a controbattere, utilizzare l’accusa “hai la sindrome di NIMBY”. Anche il sindaco Muzzarelli, a conclusione dell’incontro al Palaroller della Sacca, ha sbottato, a fine serata, dicendo “ma Voi alla Sacca avete proprio la sindrome di Nimby” per poi chiudere l’incontro senza rispondere alle analisi e alle richieste pervenute dal pubblico durante gli interventi individuali.Questa è la sindrome del primo della classe: la crisi che colpisce chi vuole primeggiare e si accorge di non essere più all’altezza.Un anziano residente della Sacca ha raccontato le difficoltà che incontrò, negli anni 60, a vivere a diretto contatto con l’attività industriale: notti insonni perché Civ & Civ imbottigliava 24h su 24. Ma era il boom economico, la ripresa dopo la guerra, la corsa per dimenticare il passato e costruirsi una nuova vita! Questa era la situazione, ma oggi i cittadini non vogliono più solo sopportare; hanno studiato, hanno raggiunto una certa agiatezza intellettuale ed economica, non vogliono essere calpestati anzi vogliono essere partecipi. Come è possibile avere un lungo muro di cemento alto30 metri a pochi, pochissimi, metri dalle proprie finestre? Come è possibile accettare il passaggio di ulteriori 720 tir al giorno a lato del proprio giardino e delle proprie finestre? Come è possibile cedere parte di parco pubblico ad esclusivo utilizzo di un potente privato? Il Polo Logistico Conad deve trovare una sistemazione adeguata lontano dalla vita famigliare delle persone! Perché si vuole far passare che il nuovo polo logistico porterà lavoro quando invece sarà completamente automatizzato e porterà anche alla chiusura dello stabilimento di Anzola con i relativi licenziamenti?Ecco invece il nostro PIMBY: chiediamo che il quartiere Sacca diventi residenziale, chiediamo che Civ & Civ diventi un’area verde separata dalla tangenziale da montagnole antirumore e tanti alberi ad alto fusto a protezione dello smog, proponiamo che gli ambienti Civ & Civ diventino un luogo di aggregazione per la cittadinanza multietnica della Sacca che ha bisogno di essere integrata, chiediamo ciclabili che ci permettano di raggiungere il centro storico in sicurezza, vogliamo che a Modena, in tutta Modena, l’aria ritorni respirabile in modo da poter raggiungere gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2050, quando molti di noi non ci saremo più ma ci saranno i nostri figli e i nostrinipoti che ci diranno grazie'MGV - Sacca