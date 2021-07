Al Modena arriva l'attaccante Ogunseye

In data odierna, il Modena F.C comunica di aver ingaggiato l’attaccante Roberto Ogunseye (’95) nell’ultima stagione al Cittadella dove ha collezionato 42 presenze totali fra campionato, play off e Coppa Italia, sei le reti. Il neo attaccante gialloblù ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.(Nella foto Modena FC da sinistra il direttore sportivo Davide Vaira, l'attaccante Ogunseye, il presidente Carlo Rivetti e il direttore generale Matteo Rivetti)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.