Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nella prima delle 10 sedute di preparazione in vista della ripresa del campionato, fissata il 13 di gennaio con la sfida al Brescia, allo stadio Alberto Braglia (calcio d’inizio ore 14). Per oggi Paolo Bianco e lo staff avevano pianificato un lungo lavoro sul campo e in palestra, distribuito fra mattina e pomeriggio.Nel frattempo, nell'ambito del mercato di inverno, il Modena F.C. ha definito il trasferimento di Nicola Mosti alla Juve Stabia. Il trequartista rientra dal prestito alla Virtus Entella, dove ha raccolto 12 presenze e 1 gol nella prima parte della stagione 2023-24, e si trasferisce in Campania con la stessa formula temporanea, comprensiva di 2 opzioni: il riscatto semplice e l’obbligo di riscatto in caso di promozione in Serie B.Mosti, che in gialloblù ha raccolto 57 presenze, condite da 6 gol e 9 assist, va a caccia della terza promozione in carriera, dopo quelle conquistate da protagonista con le maglie di Monza e Modena.