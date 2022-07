Basket in lutto, stroncato da un malore improvviso Franco Casalini

Lutto nel mondo del basket. E' morto, vittima di un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione a Milano, Franco Casalini, storico vice di Dan Peterson alla Olimpia. Aveva 70 anni. Lo ha ritrovato la colf, che ha avvertito i carabinieri e il fratello.Casalini come assistente di Peterson, vinse quattro scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa Korac. Da capo allenatore ha vinto la Coppa dei Campioni del 1988 e lo scudetto del 1989, quello conquistato nella celebre finale di Livorno, quella del tuffo di McAdoo. E' rimasto all’Olimpia 18 anni. Se ne andò dopo la stagione 1989/90, quando Mike D’Antoni dopo essersi ritirato diventò immediatamente il capo allenatore del club.Seguirono esperienze senza fortuna alla guida di Forlì e Virtus Roma; tornò in scena a fine anni ‘90 conquistando due Coppe di Svizzera con la Sav Vacallo. Interrotta la attività di allenatore, Casalini era rimasto nell’ambiente come commentatore televisivo, prima su Sky Sport e poi su Eurosport.

