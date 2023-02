 Chiara Cappi e Matteo Cocconi i ragazzi più veloci di Modena

Nella seconda giornata dedicata agli studenti delle scuole superiori Chiara Cappi e Matteo Cocconi hanno conquistato il titolo di vincitori assoluti, con la prima che ha anche infranto il primato della gara chiudendo i 60 metri piani in 7”78 contro il 7”83 realizzato dalle ormai ex primatiste Eleonora Iori e Paola Forghieri rispettivamente nell’edizione 2014 e 2013. Dopo i 375 studenti e atleti delle scuole medie sono stati 208 i partecipanti di questa mattina che hanno portato il totale nell’arco delle due giornate a quasi 600, numeri che vanno a ricalcare in maniera molto simile quelli da record delle ultime annate pre Covid.Due titoli annunciati e due gare dominate quelle al femminile a partire dall’annata 2008 dove ad imporsi è stata Rita Manfredini, uno dei talenti del settore giovanile targato Fratellanza reduce pochi giorni fa dal titolo regionale di prove multiple Cadette dove ha stabilito anche il nuovo primato emiliano romagnolo di categoria. La portacolori dell’istituto Wiligelmo in questa manifestazione ha chiuso agevolmente in 7”93 la batteria ed è scesa a 7”84 in finale, ad un solo centesimo dal primato storico poi battuto da Chiara Cappi. A distanza, sul secondo gradino del podio, si è piazzata Chiara Romano del Selmi in 8”50 e al terzo posto Angelica Balboni, anche lei Fratellanza e istituto Wiligelmo, con 8”67.Ancora Wiligelmo protagonista anche al maschile dove più forte di tutti ha corso Andrea Sighinolfi, terzo un anno fa in rappresentanza delle Ferraris per quanto riguardava la gara delle scuole medie.

Figlio di Giancarla Marinelli, primatista della manifestazione in tempi di cronometraggio manuale e poi atleta azzurra anche alle Olimpiadi, ha fermato il cronometro sul tempo di 7”56 precedendo Pietro Guaraldi del Fermo Corni in 7”71. I due erano separati di soli due centesimi in batteria, ma il divario si è allargato in finale con il primo che ha saputo migliorare ancora di più, mentre il secondo ha lasciato qualche centesimo al cronometro. A chiudere il podio in 7”75 Nicolò Metani del Fermi.



Cappi da record e Cocconi vincitori assoluti



E’ stata sicuramente Chiara Cappi la grande protagonista di giornata. Dopo il successo assoluto e tra le 2007 di un anno fa la velocista, già punto di forza della categoria Allieve in casa Fratellanza, si è ripetuta firmando in finale il crono di 7”78 che è il nuovo primato della manifestazione. Un apporto fondamentale per la gara a squadre in rappresentanza dell’istituto Selmi che ha così trionfato davanti a due portacolori del Wiligelmo ovvero Sofia Laura Brighi, già velocista a sua volta della Fratellanza, in 8”48 e Sofia Zaccanti in 8”60.



Animata come tra i 2008, invece, la gara maschile che ha visto prevalere un altro atleta già in forza alla Fratellanza ovvero Matteo Cocconi. Il rappresentante del Fermo Corni ha saputo realizzare un’ottima prova in batteria migliorandosi ulteriormente in finale e fermando il cronometro sul tempo di 7”47. Alle sue spalle per due decimi Andrea Zanasi del Fermi e terzo con 7”71 Davide Pagliani del Muratori San Carlo. Come per i più piccoli anche per i 2007 il gap fra i primi due era davvero ridotto a pochi centesimi in batteria, ma si è leggermente dilatato in finale nello scontro testa a testa.



Selmi e Fermo Corni trionfano tra gli istituti



Come per le medie anche per le superiori tutte o quasi le scuole modenesi hanno partecipato e sono state rappresentate, ma in questo caso qualcuna non è riuscita a presentare cinque atleti al traguardo per ogni categoria e, dunque, non figura nella classifica a squadre che, invece, sorride a Selmi e Fermo Corni rispettivamente per i settori femminile e maschile. Tra le ragazze decisiva è stata la prestazione di squadra per regalare un buon vantaggio sul Wiligelmo con i tempi complessivi rispettivamente di 1’31”17 e 1’31”94. Terzo gradino del podio per il Muratori San Carlo in 1’32”68.



Tra i Ragazzi, invece, trionfa come detto il Fermo Corni che ha totalizzato un tempo complessivo di 1’19”15. A sei decimi l’Istituto Fermi in 1’19”75 e terzo il Wiligelmo con 1’21”68.





CLASSIFICA FEMMINILE 2008



1) Rita Manfredini – Wiligelmo – 7”84



2) Chiara Romano – Selmi – 8”50



3) Angelica Balboni – Wiligelmo – 8”67



4) Micol Marini – Tassoni – 8”69



5) Anna Volpi – Tassoni – 8”74



6) Ginevra Vacirca – Muratori San Carlo – 8”76



7) Laura Ferri – Tassoni – 8”98



8) Lucrezia Ciocci – Selmi – 9”07



9) Isabel Foroni – Selmi – 9”11



10) Viola Peluso – Tassoni – 9”14



11) Erika Mocanu – Barozzi – 9”16



12) Ludovica Anceschi – Selmi – 9”28







CLASSIFICA MASCHILE 2008



1) Andrea Sighinolfi – Wiligelmo – 7”56



2) Pietro Guaraldi – Fermo Corni – 7”71



3) Nicolò Metani – Fermi – 7”75



4) Dagimmanue Rwofie Obeng – Fermo Corni – 7”81



5) Daniel Cavina – Sacro Cuore – 7”85



6) Alessandro Florini – Selmi – 8”21



7) Odoku Gabriel Ankoba – I.P.I.A. Corni – 7”91



8) Samuel Saveri – Fermo Corni – 7”92



9) Giacomo Gazzotti – Tassoni – 7”93



10) Francesco Sarni – Fermo Corni – 7”97



11) Juan Pablo Acuna Carrera Bonezzi – Fermi – 7”99



12) Andrea Montanari – Barozzi – 8”09







CLASSIFICA FEMMINILE 2007



1) Chiara Cappi – Selmi – 7”78



2) Sofia Laura Brighi – Wiligelmo – 8”48



3) Sofia Zaccanti – Wiligelmo – 8”60



4) Christine Frisella – Muratori San Carlo – 8”62



5) Ilaria La Martina – Muratori San Carlo – 8”65



6) Alessia Canto – Barozzi – 8”78



7) Giulia Ravaldi – Muratori San Carlo – 8”89



8) Serena Rossi – Selmi – 8”97



9) Clelia Ansaloni – Fermi – 9”01



10) Caterina Rebucci – Fermi – 9”08



11) Kiara Dardha – Barozzi – 9”14



12) Asia Zagni – Tassoni – 9”16







CLASSIFICA MASCHILE 2007



1) Matteo Cocconi – Fermo Corni – 7”47



2) Andrea Zanasi – Fermi – 7”67



3) Davide Pagliani – Muratori San Carlo – 7”71



4) Federico Bellinelli – Tassoni – 7”74



5) Jordan Rovatti – Fermi – 7”75



6) Andrea Casolari – Fermi – 7”77



7) Samuele Vecchi – Sacro Cuore – 7”71



8) Cesare Taglini – Wiligelmo – 7”80



9) Davide Fornasari – Tassoni – 7”83



10) Iustin Adrian Soringa – Guarini – 7”84



11) Diego Romeo Capasso – Fermo Corni – 7”88



12) Emanuele Gazzotti – Fermi – 8”00







CLASSIFICA SCUOLE FEMMINILE



1) Selmi – 1’31”17



2) Wiligelmo – 1’31”94



3) Muratori San Carlo – 1’32”68



4) Barozzi – 1’34”86



5) Cattaneo Deledda – 1’39”81





CLASSIFICA SCUOLE MASCHILE



1) Fermo Corni – 1’19”15



2) Fermi – 1’19”75



3) Wiligelmo – 1’21”68



4) Barozzi – 1’22”09



5) Sacro Cuore – 1’23”80



6) Muratori San Carlo – 1’24”92