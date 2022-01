Dalla tragedia alla farsa: Djokovic esentato dal vaccino

Novak Djokovic parteciperà agli Australian Open. Il tennista serbo ha ricevuto da un medico l’esenzione dalla vaccinazione contro Sars-Cov2.La conferma arriva direttamente dal campione: 'Buon anno a tutti! Vi auguro tutta la salute, l'amore e la felicità e che possiate provare amore e rispetto verso tutti gli esseri su questo meraviglioso pianeta - ha scritto il numero uno Atp sul proprio profilo Instagram - Ho trascorso momenti fantastici con i miei cari durante la pausa e oggi sto andando in Australia con un permesso di esenzione. Andiamo 2022'.Da mesi si discute sulla partecizione del numero 1 del ranking Atp a Melbourne al via il 17 gennaio. Per il primo torneo del Grande Slam del 2022 è previsto l’obbligo vaccinale, e il campione serbo non ha mai nascosto la sua riluttanza a rivelare se sia immunizzato oppure no contro il Covid 19.Ad allontanare il campione serbo alla prima prova stagionale dello Slam era stato il padre Srdjan Djokovic all'emittente televisiva serba Prva: 'Visto tutto questo ricatto e le circostanze, è probabile che non parteciperà. Ognuno ha il diritto di decidere della propria salute. Essere vaccinati o meno è una decisione di ognuno'.E ora arriva l'ok alla partecipazione grazie alla esenzione ottenuta dal tennista. Ricordiamo che, almeno nel nostro Paese, l'esenzione è una possibilità che quasi mai viene concessa.