Fermana KO, altri tre punti al Braglia

Si è chiusa con una traversa di Tulissi ad un soffio dal 2-0 la gara al Braglia contro la Fermana, vinta 1-0 dal Modena. Gara sbloccata dal gol di Prezioso e vinta meritatamente dai gialloblù di Mignani. Tre punti importantissimi per la parte più alta della classifica dove il Modena si stabilizza al terzo posto in attesa delle partite di domani.

