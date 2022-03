Il Modena di nuovo in campo contro il Siena

Nemmeno il tempo di digerire la bella vittoria con la Carrarese, che i gialli tornano in campo questa sera al Braglia; il campionato non conosce pause, e propone al Braglia un'altra toscana, il Siena, battuto all’andata per 2 reti a uno. Era un Siena diverso, allenato da Maddaloni e guidato dal DS Giorgio Perinetti. Oggi sulla panchina dei toscani siede l’allenatore Padalino e dietro la scrivania da direttore sportivo si è invece accomodato l’ex Ds gialloblù Giuseppe Cannella, a Modena tra il luglio 2012 e il maggio 2014, e oggi per la prima volta al Braglia da avversario contro il Modena.La gara però sarà una sorta di derby tra direttori sportivi a ruoli invertiti, dato che dietro alla scrivania da Ds del Modena siede Davide Vaira che ha invece legato gli inizi della sua carriera proprio al Siena.Fuori casa il Siena ha giocato 15 partite, con 2 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte, condite da 13 reti segnate e ben 21 subite, che hanno portato in dote 10 dei 35 punti complessivi di classifica. Restano però una squadra ostica, come tutte quelle collocate a centro classifica a questo punto della stagione, che verrà a Modena a lottare per non perdere punti preziosi ed evitare così di venire risucchiata in zona playout, dalla quale il Siena dista due soli punti.Ma il Modena ha ripreso a macinare gioco e punti, e deve pensare alla propria gara e ai tre punti, per proseguire il trend positivo e consolidare o almeno mantenere il + 5 in classifica riconquistato solo sabato scorso.Il Modena non deve pensare a fare dei calcoli, perlomeno non in questa fase della stagione; né bisognerà pensare ai cugini di oltre Secchia (peraltro in campo alle 21.00); i gialli hanno una propria identità di squadra, una rosa ampia, e valide soluzioni in tutti i reparti; devono solamente pensare a praticare il proprio calcio e il proprio gioco, armi che lo hanno portato fin qui in classifica, lottando e sudando su ogni pallone, perché i giochi si stanno facendo proprio in questa fase delicata.Per la formazione, probabile qualche rotazione per dare fiato e riposo a qualcuno, anche se mister Tesser come sempre riserva le ultime decisioni sono nei minuti finali che precedono la partita.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle 18.