Il Modena domani di scena a Pistoia

Modena domenica di scena al Melani di Pistoia contro i padroni di casa, battuti all’andata per 6 a 1; gli arancioni della Pistoiese occupano il terzultimo posto della classifica a quota 32 e cercano punti per la salvezza; in casa hanno disputato 17 partite, raccogliendo 5 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, condite da 18 reti segnate e 19 subite, che hanno fruttato 20 dei 32 punti raccolti in totale.Il Modena non può concedere sconti a nessuno, e viaggia a Pistoia per i 3 punti, risultato che sarebbe fondamentale in ottica promozione.I gialli sono un rullo compressore, specialmente in trasferta, e sulla carta i pronostici sono tutti a favore dei canarini; in ogni caso, occorre diffidare sempre di queste partite, specialmente in questa fase del campionato; i gialli dovranno approcciare fin da subito con umiltà, determinazione e cattiveria agonistica, cercando fin da subito di menare le danze e imporre le proprie qualità, rimanendo concentrati sulle proprie qualità; guai a rilassarsi, in questa fase delicatissima del campionato.I primi mille biglietti messi a disposizione dalla Pistoiese ai tifosi gialloblù sono andati esauriti in pochissime ore, e ne sono stati aggiunti altri 200; il Melani va verso il tutto esaurito, grazie anche alla massiccia invasione dei tifosi canarini che scenderanno a Pistoia.I tifosi canarini potranno anche celebrare la propria squadra martedì 5 aprile; i gruppi del tifo organizzato hanno infatti organizzato un corteo per celebrare i 110 anni di storia del club gialloblù, fondato il 5 aprile 1912; il ritrovo sarà martedì 5 aprile alle ore 19.30 in Piazza Grande e poi, a suon di canti e striscioni, il corteo si dirigerà verso lo stadio Braglia; previste anche alcune manifestazioni collaterali tra i negozianti del centro storico, che sarà addobbato di gialloblù.Calcio di inizio di Pistoiese-Modena domenica alle 14.30.