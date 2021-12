Il Modena ospita il Gubbio sulle ali dell'entusiasmo

Il Modena ospita domani al Braglia il Gubbio, avversario ostico e insidioso, una squadra esperta e di categoria che può dare del filo da torcere; gli umbri sono a quota 23 punti, solo 8 dei quali conquistati in trasferta, dove su 8 gare fino ad ora disputate hanno subito 4 sconfitte, con 8 reti segnate e 10 subiti.A livello di serie C sono solo 5 i precedenti con gli egubini, con 2 vittorie del Gubbio e 3 del Modena, che ha vinto gli ultimi due scontri diretti.Il Modena vola sulle ali dell’entusiasmo delle none sinfonie, leggasi vittorie, consecutive suonate fino ad ora, e domani gioca per la decima; raggiungere il traguardo della doppia cifra di vittorie consecutive sarebbe un altro record, incredibile; ma questa squadra, dopo avere fatto la storia del club gialloblù, può volare ancora più in alto e a questo punto nessun traguardo e nessun obiettivo può esserle precluso; a condizione che i gialli mantengano cuore freddo e gamba calda, testa sul manubrio e idee chiare.Per le formazioni, si va come sempre verso la probabile conferma del 4-3-2-1, il modulo di riferimento che ha portato le nove consecutive; da valutare alcuni rientri dei lungodegenti; tornano a disposizione Ingenieri, Ogunseye e Mosti, ma certamente assenti Duca e Bonfanti reduci dagli infortuni di Imola, mentre rimane da valutare Giovannini; per le altre scelte, il mister si riserva di decidere all’ultimo minuto.Calcio di inizio domenica allo stadio Braglia alle 17.30.