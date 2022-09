Il Modena ospita la corazzata bresciana

Modena in campo al Braglia contro una delle capoliste della serie B, il Brescia, 3 vittorie su 4 gare disputate.E’ una gara dal fascino particolare, quella di oggi, con tanti spunti e motivi di interesse; le due compagini sono tra quelle che hanno le maggiori presenze nel campionato di serie B; il Brescia lo ha giocato per 64 volte (primo posto in questa speciale graduatoria) mentre il Modena è a quota 51 presenze nel torneo (terzo postodi sempre); canarini e rondinelle hanno incrociato il “becco”, vale a dire gli incontri, per 113 volte, tra campionati e coppe varie; il Brescia è l’avversario contro il quale il Modena ha disputato in assoluto il maggior numero di incontri, con un bilancio leggermente favorevole alle rondinelle, 43 vittorie contro le 33 del canarino, e 37 pareggi.Anche oggi saranno sei gli ex, e tutti nelle file dei gialli, Gagno, Tremolada, Marsura, Coppolaro, De Maio e Gargiulo, oltre ai nativi bresciani Cittadini e Panada; una partita dunque dal sapore particolare per tutti, e anche per le due tifoserie; quella gialloblù sarà certamente pronta a fare la propria parte, dato che al Braglia sono attesi oltre ottomila tifosi sugli spalti, con la Montagnani esaurita.L’ultima volta al Braglia fu il 20 febbraio 2016, campionato di serie B, il Modena vinse 1 a 0 con rete di Davide Luppi.I gialli dovranno cercare di mettere in campo le loro doti, fatte di grinta, cattiveria agonistica, umiltà e compattezza, per raggiungere il risultato pieno che, in ottica non solo di classifica, ma anche per il morale, serve come il pane; obiettivo dei gialli, per conquistare i tre punti, sarà ritrovare compattezza difensiva, per non subire, aggressività in mezzo al campo, per comandare gioco e coprire il campo, e lucidità sotto rete, per capitalizzare al massimo ogni minima opportunità che la partita inevitabilmente presenterà.Di fronte, una squadra esperta e di blasone, con una intelaiatura collaudata e abituata al clima della serie B, anche se il blasone, nel calcio, non conta.Per provare a conquistare i tre punti, e fare un regalo al patron Rivetti, il cui compleanno cadeva ieri, il mister dovrà fare alcune valutazioni; sicuramente assenti Gerli, Pergreffi e Armellino, dietro sicuro Azzi mentre Oukhadda va al ballottaggio con Coppolaro; in mezzo conferme per De Maio e Cittadini. A centrocampo, probabile Magnino nell’inedito ruolo di regista, in questo caso ai suoi lati giocherebbero Gargiulo e Battistella; davanti sicuro Tremolada rifinitore sulla trequarti, a sostegno delle due punte, da scegliere tra Bonfanti, Diaw e Falcinelli; in ogni caso, il mister riserva le ultime scelte come sempre negli attimi che precedono il calcio di inizio.Arbitra Minelli di Varese, con lui i canarini hanno 6 precedenti, con 3 vittorie e 3 sconfitte; 10 invece i precedenti con le rondinelle, con 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte; calcio di inizio alle ore 14.00 allo stadio Braglia.