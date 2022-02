Il Modena ospita Montevarchi: vincere per riprendere il cammino

Modena di nuovo in campo questa sera allo stadio Braglia per la ottava giornata del girone di ritorno contro l’Aquila Montevarchi; i toscani sono ad oggi l’ultima squadra ad avere battuto il Modena in campionato, ormai un girone fa, in una gara disgraziata ma che per certi versi, e con il senno di poi, risultò d fondamentale importanza perchè segnò l’inizio della ripresa del Modena che da lì in poi conquistò la striscia delle quattordici vittorie consecutive.Partita molto difficile, come lo saranno tutte da qui alla fine del campionato, contro un avversario che naviga nei bassi fondi di classifica e che verrà al Braglia per chiudersi e ripartire; una partita che il Modena dovrà affrontare con grinta, umiltà e determinazione, per cercare di fare bottino pieno.Il Montevarchi in trasferta ha giocato 13 gare con 2 vittorie, 1 pareggio e 10 sconfitte, condite da 9 reti segnate e 29 subite; un avversario però da non sottovalutare, perchè nel mercato di gennaio ha effettuato tante operazioni e certamente si sarà rinforzato; poi all’andata l’Aquila spennò il canarino.Per la formazione, solita conferma del 4-3-2-1, sicuro assente Armellino, squalificato, al suo posto giocherà Magnino; Tesser riserva per l’ultimo momento le altre scelte, non sono escluse alcune rotazioni per dare fiato e riposo a chi sarà un po’ più affaticato.Calcio di inizio allo stadio Braglia alle ore 18.00.