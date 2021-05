Il Sassuolo vince ma non basta: niente Europa

Se Milan e Juve festeggiano l'ingresso in Champions League a discapito del Napoli, per l'ingresso in Conference League (la vecchia coppa Uefa) il duello viene vinto dalla Roma a discapito del Sassuolo. Ieri sera l'undici di De Zerbi (che ha già annunciato il suo addio) ha vinto 2-0 contro la Lazio (Kyriakopoulos 10’ e Berardi 78’), ma il 2 a 2 della Roma a La Spezia grazie a El Shaarawy (52’) e Mkhitaryan (85’) è sufficiente ai giallorossi per approdare in Europa grazie alla migliore differenza reti rispetto al Sassuolo.