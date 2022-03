La Leo Shoes PerkinElmer vince 3-1 al PalaPanini

Leo Shoes PerkinElmer Modena - Consar RCM Ravenna 3-1 (25-16, 26-24, 19-25, 25-17)Leo Shoes PerkinElmer Modena: Mossa De Rezende 2, Van Garderen 18, Sanguinetti 4, Abdel-Aziz 22, Ngapeth S. 13, Mazzone 9, Gollini (L), Rossini (L), Sala 1, Salsi 0. N.E. Leal, Stankovic, Ngapeth E.. All. Giani.Consar RCM Ravenna: Biernat 2, Ljaftov 7, Candeli 8, Dimitrov 18, Ulrich 15, Comparoni 4, Pirazzoli (L), Ricci Maccarini 0, Queiroz Franca 0, Goi (L), Baroni 0. N.E. Klapwijk, Pascucci. All. Zanini.ARBITRI: Zanussi, Simbari. NOTE - durata set: 23', 32', 25', 24'; tot: 104'.Spettatori: 2918 (sold out 60%)MVP: Abdel-Aziz (Leo Shoes PerkinElmer)Modena parte con la diagonale Bruno-Abdel Aziz, in banda ci sono Swan Ngapeth e Van Garderen, al centro Mazzone-Sanguinetti, il libero è Salvatore Rossini.La Consar Ravenna risponde con Ljaftov in tandem con Ulrich in banda, Biernat è in regia con Dimitrov opposto, al centro ci sono Comparoni e Candeli, libero Goi.Il match inizia all’insegna dell’equilibrio poi è Modena a fare la differenza col sideout, 8-7. Non si fermano Bruno e compagni, 17-14 e il PalaPanini spinge forte. La Leo Shoes PerkinElmer chiude 25-16 il primo parziale.è Ravenna a partire bene, i romagnoli vanno sul 9-13. Non si ferma Ravenna che va sul 16-21. Cambia marcia Modena che prima riagguanta Ravenna e poi chiude il parziale 26-24.si arriva all’11-13 con la Consar che non molla nessun pallone. Ravenna chiude 19-25 il terzo set, è 2-1. Va sul 14-10 Modena nelcon Abdel-Aziz ancora protagonista.Modena chiude il set 25-17 e il match 3-1.