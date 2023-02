Malore allo stadio, partita di serie B interrotta: grave tifoso 23enne

Nel tentativo di soccorrerlo, un altro tifoso è caduto dagli spalti, riportando lesioni non gravi

E' stata interrotta per quasi mezzora questo pomeriggio a Como la partita di calcio di serie B tra Como e Frosinone per consentire i soccorsi in curva a un tifoso di 23 anni, colto da malore. Nel tentativo di soccorrerlo, un altro tifoso è caduto dagli spalti, riportando lesioni non gravi.



I soccorsi sono stati chiamati da un altro sostenitore lariano, che è entrato sul campo di gioco, correndo alla panchina del Como per chiedere al medico sociale di intervenire. Il tifoso di 23 anni è stato poi rianimato in loco dal 118 quindi trasportato in ospedale in codice rosso. Una volta uscita l'ambulanza dallo stadio, la partita è potuta riprendere. Per la cronaca il Frosinone capolista ha vinto per due reti a zero.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.