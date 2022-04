Modena a Gubbio per il secondo match point

Archiviata la ubriacatura successiva alla fenomenale vittoria di sabato contro l’Imolese, il Modena torna in campo per il turno pasquale, affrontando, nell’ultima trasferta del campionato, il Gubbio; gialli di scena al Barbetti contro i padroni di casa, che occupano il sesto posto in classifica e sono alla ricerca di punti utili in ottica piazzamento playoff. Il campo di Gubbio dai numeri sembra una fortezza inespugnabile; i padroni di casa hanno giocato 18 gare interne, totalizzando 9 vittorie, 7 pareggi e solo 2 sconfitte, condite da 33 reti segnate e 16 subite, risultati che hanno portato in dote 34 dei 51 punti totali degli egubini.L’ultimo precedente a Gubbio risale al 27 settembre 2020, quando il Modena di Mignani vinse 2 a 0 con le reti di Spagnoli e Scappini; il precedente fa ben sperare ma nel calcio non è mai detta fino al triplice fischio finale.Gubbio rimane un campo difficile e avversario ostico, che però il Modena deve saper affrontare con le sue armi, concentrazione, dedizione, umiltà e cattiveria agonistica; è il momento di continuare a spingere sui pedali a testa bassa e mani sul manubrio.Il Modena questa sera avrà a disposizione un altro match point, e potrà essere promosso con alcune diverse ipotesi; in caso di vittoria, gialli sicuramente promossi a prescindere dal risultato dei cugini; oppure gialli promossi qualora, al termine dei 90 minuti, abbiano conseguito lo stesso risultato dei cugini impegnati in casa contro l’Entella (ad es. entrambe sconfitte o entrambe in parità); in questo modo, i canarini rimarrebbero comunque a + 4, rendendo ininfluente l’ultima gara.C’è un curioso precedente, per Tesser, proprio a Gubbio; il mister potrebbe questa sera festeggiare, con i gialli, la sua quinta promozione in carriera (la quarta in B, dopo quelle con Novara, Cremonese e Pordenone). Nella stagione 2018/19, quella della storica promozione in B del Pordenone, Tesser affrontò il Gubbio nel turno pasquale con la possibilità di tagliare il traguardo della promozione con un turno di anticipo. La gara finì in parità e la festa promozione del Pordenone venne rinviata a sette giorni più tardi, all’ultima di campionato, che il Pordenone disputò all’epoca in casa contro la Giana Erminio. Anche oggi sulla strada di Tesser per la serie B ci sarà il Gubbio, e anche oggi nel turno che precede la Pasqua, e anche oggi, come allora, la promozione diretta, a 180 minuti dalla fine del campionato, dista almeno 3 punti.Per il mister, dunque, la concreta possibilità di prendersi la rivincita contro gli umbri e di conquistare quella promozione in B che proprio il Gubbio, qualche anno fa, gli fece soltanto rimandare.Per la formazione, si va verso la conferma dell’undici iniziale che ha cominciato la gara di sabato scorso contro l’Imolese, anche se rimane la tentazione di vedere Bonfanti dall’inizio quale punta centrale, supportato da Minesso e Tremolada, con Mosti che partirebbe dalla panchina.Tesser riserva le scelte come sempre negli ultimi minuti che precedono il calcio di inizio; il mister, squalificato per un turno in esito alla espulsione rimediata nel finale di gara di sabato, seguirà la partita dalla tribuna; al suo posto, a guidare i gialli dalla panchina, ci sarà il vice Mark Strukelj.Il Gubbio ha messo a disposizione 1.200 biglietti per i tifosi del Modena che sono andati esauriti in prevendita; ci sarà dunque una lunga carovana di modenesi in viaggio per Gubbio per tifare i colori gialloblu; un altro grande esodo di massa dei tifosi canarini, che attesta l’entusiasmo verso questa squadra e questa società.Calcio di inizio alle 21 allo stadio Barbetti di Gubbio. Avanti gialli.