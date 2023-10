Modena, al Braglia arriva il Palermo degli sceicchi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I rosanero arrivano al Braglia sull’onda delle due vittorie consecutive contro Venezia e SudTirol, le ultime due avversarie del Modena; fuori casa sono al momento un rullo compressore, perché hanno giocato 4 partite, con 3 vittorie e 1 solo pareggio, con uno score di 7 reti segnate e solo 2 subite, e con 10 punti (sui 16 totali conquistati), guidano al momento la classifica parziale dei risultati in trasferta.I precedenti complessivi al Braglia sono 24, con 12 vittorie del Modena, 7 pareggi e 5 vittorie del Palermo, l’ultima delle quali quasi un anno fa, lo scorso 29 ottobre: finì 2 a 0 per gli ospiti. Il Modena non vince al Braglia dal 14 aprile 2002, 2 a 0 con reti di Ferrari e Fabbrini, era la Longobarda lanciata verso la serie A.Oggi non sarà certamente una gara facile, perché il Palermo è, in tutti i sondaggi, compresi i bookmakers e i siti di betting, tra le candidate alle promozione; una squadra pericolosa abile nel gioco di rimessa (come dimostra lo score delle gare esterne), guidata da un allenatore esperto, Eugenio Corini, già bandiera dei rosanero da giocatore, e con una rosa dichiaratamente attrezzata per la serie A.

I gialli saranno chiamati a dare una svolta a un trend che, dopo l’inizio sfavillante, è andato in leggera caduta nelle ultime 3 gare (2 pareggi e 1 sconfitta); il Modena dovrà cercare di giocare secondo le proprie caratteristiche, e sfruttando le proprie qualità, con intensità, corsa, ritmo, e cattiveria agonistica, cercando di portare a casa la vittoria che oggi avrebbe un grande valore sia in termini di classifica che di morale; servirà ritrovare lo smalto delle prime gare e maggiore incisività e fiducia nel gioco di attacco.



Per la formazione di oggi, Bianco si porta qualche dubbio, e saranno probabili alcune novità; assenti sicuri Gargiulo, Bozhanaj e Strizzolo (problema nell’ultimo allenamento), mentre Pergreffi e Gagno sono a disposizione e il portiere dovrebbe giocare dall’inizio; se non dovesse farcela pronto al suo posto Seculin. Per gli altri, dietro solita linea a quattro Oukhadda, Zaro, Cauz o il rientrante Pergreffi e uno tra Cotali, Guiebre e Ponsi, con il primo favorito; a centrocampo, il trio Magnino, Gerli, Palumbo; davanti invece sicuri Manconi e Tremolada, mentre per l’altra maglia da attaccante, solito ballottaggio Bonfanti, Abiuso e Falcinelli con quest’ultimo che pare favorito; come sempre, il mister sceglierà sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, sulla base di quanto emerso in allenamento durante la settimana.



Arbitra Aureliano di Bologna: con il fischietto bolognese il Modena ha 6 precedenti con 2 vittorie e 4 sconfitte; anche il Palermo ha 6 precedenti, con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.



Calcio di inizio alle ore 14.00 allo stadio Braglia, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni, dato che la prevendita è andata a gonfie vele; ci saranno anche circa 3.500 supporters rosanero, per i quali il Modena ha ampliato il settore ospiti.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc