Modena beffato dal Sudtirol: sconfitta 2-1 al Braglia

Delusione al Braglia. Il Modena dopo avere sbloccato il risultato con Monachello e chiuso il primo tempo in vantaggio, crolla. Psicologicamente e fisicamente. Da un lato non conclude anche quando costruisce gioco, dall'altro lascia troppo spazio alla squadra ospite che pare superiore anche sul lato atletico. Dopo il pareggio, è Karic a regalare alla squadra ospite il gol del vantaggio e della vittoria finale.Qualche critica alla direzione di gara, ritenuta troppo leggera con i falli del Sudtirol (nella foto Fiocchi dalla pagina Modena FC l'esempio di un fallo che forse meritava), ma alla fine il risultato riflette la realtà di una squadra da parte alta della classifica ma non da primato.

