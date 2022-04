Modena calcio, al Braglia tutto esaurito, ci si gioca la stagione

Il tecnico gialloblù rimarca l’importanza dell’impegno: “Ognuno di noi deve andare in campo dando il massimo, ci saranno 15mila spettatori e dovremo ripagare l’affetto di questa gente. Il nostro pubblico deve essere una forza per l’intero gruppo. Di fronte avremo un’avversaria che gioca con il 3-5-2, massimo rispetto per il Pontedera per quanto potrà esprimere durante la gara”.