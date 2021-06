Modena Calcio, dal Chievo arriva Renzetti in difesa

Oggi il Modena calcio ha ufficialmente ingaggiato il 33enne difensore Francesco Renzetti in arrivo dal Chievo Verona. Il neo gialloblù ha firmato un contratto biennale per la squadra di Tesser. Nella sua carriera ha militato nel Genoa, all'Albinoleffe, al Padova, al Cesena e alla Cremonese.

