Modena calcio, dopo la vittoria con la Viterbese tocca al Pescara

Il Modena vince il “derby” dei gialloblù contro la Viterbese, ma quanta fatica. I gialli sbagliano un rigore, e subito dopo gli ospiti restano in dieci. Il Modena gioca un primo tempo opaco, e la squadra sembra rinascere solo nel secondo tempo, quando con i cambi Tesser schiera la “linea verde” che dà nuova linfa alla squadra.Un gol di Bonfanti, e un successivo rigore di Mosti fissano il punteggio finale sul 2-0; con questa vittoria il Modena sale in classifica, guadagnando punti su Reggiana e Cesena, fermate sul pareggio, e prosegue nel proprio percorso di crescita.Il Modena è apparso più dinamico e più in palla nella seconda parte di gara, che però non è un test al momento attendibile, visto che è stato giocato dagli ospiti in inferiorità numerica; inoltre la Viterbese, non è apparsa particolarmente trascendentale, e se sono l’unica squadra del girone a non avere ancora vinto una partita, ci sarà un perchè.Tuttavia il Modena del secondo tempo ha giocato con più intensità e con maggiore predisposizione all’attacco, e una volta sbloccato il risultato, la squadra avrebbe potuto dilagare nel punteggio.La vittoria serve per il morale e per la classifica, ma non c’è tanto tempo per distrarsi, perché domani sera la serie C torna in campo per un turno infrasettimanale.Il Modena è atteso alla stadio Adriatico dal Pescara, a cui è approdato in estate il DS Matteassi dopo l’esperienza al Modena.Gli abruzzesi sopravanzano in classifica il Modena di un solo punto e la partita di domani è già da considerarsi, se non uno scontro diretto, almeno un test probante che potrà dire molto sulla tenuta del Modena.Matteassi e il Pescara non si nascondono, tanto che il DS in settimana ha detto che l’obiettivo degli abruzzesi è il pronto ritorno in serie B.Il Modena è atteso dunque da un avversario importante, e potrà saggiare le proprie ambizioni e la propria consistenza al cospetto di un avversario determinato che non fa mistero delle proprie ambizioni di classifica.Una partita molto importante che, al di là e a prescindere dal risultato finale, potrà dare indicazioni più precise sul futuro del Modena e sul suo attuale stato di forma.Calcio di inizio allo stadio Adriatico di Pescara alle 21.