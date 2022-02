Modena calcio, Tesser: 'Ora l'alchimia giusta, la Reggiana? non l'ho vista'

'Un gruppo coeso, che ha creato l'alchimia giusta nello spogliatoio e che spinto anche dai risultati, è riusciuto in qualcosa di straordinario'. E' un Tesser molto rilassato e allo stesso tempo concentrato, quello trovato nel punto stampa al termine dell'allenamento mattutino e alla vigilia dell'incontro domani sera con il Montevarchi, in casa, al Braglia, alle ore 18. Dove ancora una volta i gialloblù dovranno difendere e consilidare il proprio primato in classifica. Condiviso con la Reggiana, che con la vittoria di ieri sera, ha colmato il punto che mancava dopo il sorpasso gialloblù. 'La partita della Reggiana? Non l'ho guardata. Non sono solito farlo, preferisco guardare in casa mia, a concentrarmi sul Modena. La guarderò forse quando arriverà la nostra sfida con il Pescara, per avere qualche informazione'Se ci sono delle criticità Tesser le individua nella scarsa finalizzazione registrata nelle ultime partite.In campo, Longo sta bene, ma giocando così spesso non è possibile farlo reggere per molti, Ogunseye sta bene e ha dimostrato di stare bene sempre, domani potrebbe essere dentro dall'inizio'Giovannini? 'Sta bene, la possibilità che riprenda dall'inizio anche lui è probabile'Gi.Ga.