Modena, dopo la disfatta col Carpi addio sogni di gloria

Un Modena spento, opaco, esce mestamente sconfitto per 3 reti a 0 dal Cabassi, umiliato dai cugini del Carpi Il Modena è apparso a tratti quasi svogliato e del tutto irriconoscibile, rispetto alla squadra ammirata fino a poche giornate fa; l’immediato vantaggio del Carpi, ottenuto su calcio di rigore assegnato dopo pochi minuti, ha indubbiamente indirizzato la partita su certi binari, ma il Modena aveva ancora a disposizione la partita pressoché intera per provare a ribaltarla.Invece, nella ripresa, il Carpi ha marcato altre due reti, fissando il risultato sul 3 a 0 finale; inutile, e quasi comico, il rigore assegnato al Modena nel finale; dal dischetto Scappini ha tentato un improbabile cucchiaio alla Totti, e la palla è mestamente e comodamente finita tra le braccia del portiere avversario. Oltre al danno, la beffa, si potrebbe dire.Il Modena è sembrato svuotato di energie, senza idee, specialmente in zona offensiva, senza precisione nei passaggi e nelle poche conclusioni indirizzate verso la porta avversaria.Decisamente una giornata no; e che sia stata una giornata no, lo dicono anche i numeri, impietosi.Il Carpi arrivava alla partita con il Modena con un distacco di 22 punti in classifica e non segnava da 392’ minuti, più di 4 partite, nemmeno su rigore; nell’ultima gara interna con la Fermana i biancorossi avevano addirittura sbagliato due rigori su due concessi; il Carpi addirittura non vinceva da otto partite.La prima gara del Modena contro il Carpi risale ad oltre un secolo fa, era il 1919, e il Modena non aveva mai perso contro i biancorossi con tre reti di scarto; è dunque la sconfitta più pesante di tutti i tempi, in termini di punteggio, subita dal Modena negli scontri diretti contro il Carpi.Il Modena è alla sua seconda sconfitta consecutiva in trasferta e sempre con l’identico punteggio di 3 a 0 in otto giorni; anche questo è un piccolo dato storico, perche i gialli non avevano mai perso due trasferte consecutive e con identico punteggio in questo campionato.Nel frattempo, il primo posto è ormai distante otto punti; a questo punto probabilmente serve una riflessione di carattere generale sul futuro.Foto Fiocchi Modena Fc