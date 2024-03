Modena, oggi al Braglia arriva la Cremonese

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

I grigiorossi hanno giocato al Braglia 25 volte: nei precedenti ci sono 14 vittorie del Modena, 7 pareggi e 4 vittorie della Cremonese, che non vince a Modena dal 21.12.1997, 2 a 1 per i grigiorossi, campionato di serie C1; l’ultima al Braglia risale invece al 26.10.2005, campionato di serie B, finì 3 a 0 per il Modena con le reti di Bucchi e doppietta di Asamoah.La Cremonese è al momento la squadra che fuori casa ha ottenuto il maggior numero di punti, 27 in 13 gare esterne giocate, frutto di 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sole sconfitte, condite da 19 reti segnate e solo 10 subite.

Di contro un Modena che viaggia con il freno a mano tirato; nelle ultime 15 partite, i gialli hanno vinto due sole volte, totalizzando 14 punti (media punti 0,93 a partita). Addirittura la classifica parziale delle ultime dieci giornate, nelle quali il Modena ha vinto una volta sola (3 a 0 al Parma, ad oggi l’ultima vittoria dei gialli in campionato) dice che il Modena ha conquistato solo 9 punti (media 0,9 a gara) ed è al terzultimo posto in questa classifica parziale, appaiato alla Sampdoria, con 9 punti (ma rispetto alla quale è in svantaggio in virtù dello scontro diretto perso al Braglia), ed è seguito solo da Cittadella, 7 punti, e Lecco, 5 punti; dunque un ritmo da playout e non da playoff.



La partita di oggi arriva al momento giusto; al Modena serve cambiare passo, per liberarsi dalla pareggite: contro le grandi i gialli hanno sempre estratto dal cilindro grandi prestazioni e grandi risultati; una vittoria potrebbe rappresentare il punto di svolta per affrontare le ultime dieci gare di campionato con l’acceleratore a tavoletta. Al Modena servirà giocare con massima attenzione e cattiveria agonistica, cercando di fare quel salto di qualità, anche nei dettagli, che a volte rappresenta la differenza. Per provare a proseguire la striscia di risultati, Bianco dovrebbe confermare il 3-5-2; ai soliti assenti Gargiulo e Guarino, si aggiungono quelle di Strizzolo e Duca, squalificati, mentre torna a disposizione Cotali che ha scontato il turno di squalifica; in porta Seculin, davanti a lui difesa a tre con Riccio, Zaro e Cauz; a centrocampo probabile Ponsi a destra mentre sicuri sono Gerli, Palumbo e Corrado; per l’altra maglia a centrocampo ballottaggio tra Battistella, Magnino e Santoro; davanti confermata la coppia Gliozzi e Abiuso; come sempre Bianco sceglierà negli istanti che precedono il calcio di inizio, sulla base del lavoro settimanale.



Arbitra l’incontro Marcenaro di Genova, con il quale il Modena ha 2 soli precedenti con una vittoria e una sconfitta; la Cremonese ha invece incrociato l’arbitro ligure in tre occasioni, con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.



Calcio di inizio alle ore 18.30 allo stadi Braglia, dove sono attesi circa diecimila spettatori di cui circa 700 provenienti da Cremona.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc