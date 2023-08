Modena: Ogunseye ceduto al Cesena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Roberto Ogunseye, due stagioni dopo il suo approdo a Modena, passa a titolo definitivo al Cesena F.C.

E' l'ultima notizia dal quartier generale del Modena Calcio, in viale Monte Kosica. dove allo stadio Zelocchi si stanno svolgendo gli allenamenti in vista dei prossimi impegni in Coppa Italia e in campionato.

L’attaccante mantovano, classe 1995, era arrivato in gialloblù nell’estate del 2021 dal Cittadella e ha contribuito alla promozione in Serie B con 5 gol e 2 assist in 22 presenze. La scorsa stagione l’aveva disputata in prestito al Foggia e ha recitato un ruolo da protagonista con 14 centri tra campionato e coppa, sfiorando la seconda promozione consecutiva, frenato solo dalla sconfitta in finale playoff con il Lecco.

Ogunseye va a rinforzare il reparto offensivo dell’ambizioso Cesena di Domenico Toscano e del nuovo ds Fabio Artico.



Continuano nel frattempo gli allenamenti del Modena in vista della gara del secondo turno di Coppa Italia, a Genova, venerdì 11 agosto, e della prima di campionato, il 26 agosto, in casa, contro l'Ascoli. In realtà si tratta della seconda di campionato considerando che la prima, che verrà recuperata in seguito, salta in attesa della definizione in sede giudiziaria la griglia delle partecipanti del Campionato. I gialloblù avrebbero dovuto giocare in trasferta con una delle squadre che risulterà nell'elenco delle partecipanti.Questo il calendario dei gialloblù delle prime due partite:2^ andata, sabato 26 agosto, ore 20:30: Modena-Ascoli.3^ andata, martedì 29 agosto, ore 20:30: Cosenza-Modena.