Modena-Parma, pubblico delle grandi occasioni al Braglia

Un motivo in più per assistere alla 21esima volta nella storia di Modena-Parma, la gara valida per la 33^ giornata Serie BKT, in programma domani, venerdì 14 aprile, allo stadio Braglia dove saranno circa 11.000 gli spettatori sugli spalti. Già ieri sera, erano oltre 6000 i biglietti venduti (di cui 1500 nel settore ospiti), ai quali vanno agginti gli abbonamenti. La prevendita si è chiusa alle 19 di oggi, ma la vendita riprenderà dalle ore 18 direttamente alla biglietteria dello stadio.'Ci separano pochi chilometri e una rivalità molto sentita dai tifosi, che sono sempre importanti, ma che in queste occasioni sono capaci di dare alla nostra squadra quel qualcosa in più, anche perché non c’è stato molto tempo per recuperare le energie consumate a Perugia”, sottolinea il tecnico nella conferenza stampa della vigilia. “Questa è una partita da giocare e vincere tutti insieme”

Un appuntamento sportivo con il pubblico da grande occasione che comporterà diverse modifiche sulla mobilità cittadina, nelle vie di accesso e in direzione stadio già dal pomeriggio







Sulla base di quanto definito dal Gos, Gruppo Operativo Sicurezza coordinato dalla Questura di Modena, che considera la partita ‘a rischio’, dalla mattina sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica e viale Montecuccoli e in parte del parcheggio di Porta Nord.



A partire dal primo pomeriggio, inoltre, la stessa piazza, viale Monte Kosica, nel tratto da via Fontanelli a piazzale Tien An Men, viale Montecuccoli, via Fontanelli e via Paolucci (a partire dalla rotatoria di via Breda) saranno chiuse al transito.

Vista la previsione di elevata affluenza di pubblico, per chi si sposta da nord a sud di Modena è consigliato il transito sul cavalcavia di via Ciro Menotti, se diretto in zone centrali, o per la tangenziale se diretto in zone più periferiche. Limitazioni alla circolazione, infatti, potranno verificarsi anche in zona Stazione.

Già da oggi in piazza Tien An Men, è stata chiusa una parte di piazzale Tien An Men, che verrà riservata alla sosta dei mezzi ingombranti per le riprese delle emittenti televisive e dell’apparato utilizzato per il Var.