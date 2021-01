Modena, passo falso al Braglia: vince la Virtus Verona

Passo falso per i gialloblù in un Braglia illuminato a giorno dove al 56′ arriva il gol della Virtus Verona, decisivo per le sorti della gara. I veneti passano in vantaggio con Pellacani. Da un calcio di punizione dubbio viene servito sul lungo linea di destra Danti, il n°10 trova sul primo palo Pellacani, Gagno non può far nulla sul colpo di testa del difensore. Il Modena non si da per vinto e costruisce occasioni ma la porta avversaria sembra stregata. Al 70' in area Corradi serve Costantino che viene accerchiato dai veneti e la sua conclusione va a vuoto. Modena vicino al pareggio al 75' ma Giacomel fa il miracolo con due parate consecutive. Prima respinge la punizione di Sodinha, poi compie un prodigio respingendo ancora sul colpo di testa di CostantinoFoto: Fiocchi - Modena FC