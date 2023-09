Modena, prima sconfitta: Gialli mai veramente pericolosi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













sbanca il Braglia ribaltando il risultato e condanna il Modena a una serie di prime volte; prima sconfitta in campionato, prima in casa, prime reti subite in casa, e prima rimonta subita; i gialli apparsi a tratti opachi e con poco nerbo, non si sono mai resi veramente pericolosi e non hanno mai dato l’impressione, una volta in svantaggio, di poterla recuperare.Ancora novità nell’undici di partenza: davanti a Gagno, la solita linea a quattro composta dal rientrante Oukhadda, Zaro, Cauz, e Cotali; a centrocampo solito trio Magnino, Gerli, Palumbo, mentre davanti Tremolada supporta il rientrante Manconi al cui fianco si rivede lo squalo Bonfanti.Il primo squillo è di Tremolada al 7’, Joronen si distende in angolo; al 21’ Tremolada si invola verso la porta e preferisce concludere anziché servire il compagno libero a centro area, ma la sua conclusione è debole e facile preda del portiere ospite.Alla metà del primo tempo le due squadre rallentano, forse complice il gran caldo, e si vede tanto equilibrio; si gioca a ritmi bassi senza pericoli da una parte e dall’altra. Al 37’ su una imbucata da dietro, Gagno esce dall’area in modo spericolato, e forse anche avventato, Ellertson con un tocco scavalca Gagno ma poi a porta vuota non riesce a riprenderla e la sfera finisce sul fondo. Nell’occasione Gagno si infortuna e viene sostituto da Seculin dopo pochi minuti.Si va al riposo sullo 0 a 0; nella ripresa subito Abiuso al posto di Tremolada, con Manconi che va a fare il trequartista; prima volta insieme dei due giovani gialloblù, Abiuso e Bonfanti, come auspicato dal patron Rivetti. Al primo calcio d’angolo, al 48’, Palumbo la mette bene, e Bonfanti svetta sul primo palo e insacca la rete del vantaggio gialloblu.

Ma il Venezia reagisce bene e al 55’ pareggia con un goldi Altare su cross di Candela; la squadra sembra accusare il colpo e tende a spegnersi; i gialli non trovano il guizzo, manca la giocata negli ultimi venti metri, e allora Bianco pesca dalla panchina: dentro Ponsi e Strizzolo per Cotali e Bonfanti; la partita sembra innervosirsi; prima, scintille tra Zampano e Oukhadda (giallo a entrambi) poi ancora Zampano entra duro su Manconi ma l’arbitro lascia giocare. Al 76’ Venezia in vantaggio; Gytkaier riceve palla in area, si gira e calcia forte, con la sfera che si infila nel sette alle spalle di Seculin. Il Modena prova a reagire ma occasioni da gol vere e proprie non se ne vedono; anzi si rischia grosso su un retropassaggio di Oukhadda per Seculin che nel rinvio, pesca il rimpallo con Gytkaier ma la palla finisce alta. Al 80’ dentro Guiebre per Palumbo, con Ponsi che passa a destra e Oukhadda che sale a centrocampo; neanche il tempo di sistemarsi, che il Venezia cala il tris; apertura in contropiede a destra per Bjarkson, che arirva a tiro e con una staffilata secca manda la palla in rete sul secondo palo. Al 86’ tocco di mano di un difensore del Venezia, apparso abbastanza netto, su colpo di testa di Abiuso: i gialli protestano ma non arrivano indicazioni dal Var e si continua a giocare.



Non bastano i cinque di recupero, e i gialli incassano la prima sconfitta stagionale. Il Modena di oggi non è stato quello di Bolzano; canarini poco lucidi e a tratti molto lenti e con poco ritmo e mai veramente pericolosi sotto porta. Importante resettare subito, facendo tesoro, perché sabato arriva il Palermo e servirà il miglior Modena.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc