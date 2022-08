Modena-Sassuolo, Tesser: 'Partita giocata benissimo, doveroso conferma

Sono molto soddisfatto per una partita giocata benissimo che ha dato conferma anche di una grande prestazione fisica. Complimenti alla squadra e per quanto riguarda il Sassuolo, complimenti al portiere Consigli e un grande grazie ai tifosi e al pubblico così numeroso. Ma attenzione. Bisogna mantenere questi ritmi e questi livelli perché i punti veri si iniziano a contare da domenica contro il Frosinone. Ci troveremo di fronte ad una grande squadra, molto forte e molto determinata'. Lo ha detto mister Tesser nel post Modena-Sassuolo giocata allo stadio Braglia e vinta 3-2 dal Modena

