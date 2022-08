Il Modena ruggisce: il derby è gialloblù, 3-2 al Sassuolo

Il Modena vince il derby contro il Sassuolo. Davanti ad oltre 7.274 tifosi (solo 320 ospiti del Sassuolo), di un assolato stadio Braglia, il Modena, protagonista di una partenza davvero fortissima, si porta in vantaggio grazie ad un errore della difesa neroverde di cui approfitta abilmente Diego Falcinelli che recupera palla dalla trequarti e solo davanti a Consigli insacca la porta avversaria.Nella gara contro il Sassuolo, valida per i 32esimi di Coppa Italia, il Modena si carica e mette il turbo. Costruisce almeno quattro occasioni gol in 20 minuti e alla mezzora raddoppia. Azzi, decisamente il migliore nel primo tempo, cavalca sulla sinistra, tira e centra il secondo palo. La palla rimbalza sul piede di Mosti che insacca. Il Sassuolo segna il suo gol allo scadere del 45esimo. Su un rigore deciso dal Var, da oggi per la prima volta in funzione al Braglia.Nella ripresa il Sassuolo parte forte ma è il Modena ad avere la meglio al 52esimo. Mischia in area neroverde. Gargiulo tira, la palla viene respinta da Consigli e intercettata ancora una volta, come nel primo tempo, da un attento Mosti che insacca il suo secondo gol di partita e sancisce il tris gialloblù. Ad accorciare inutillmente le distanze arriva Ayhan che all'88' sorprende Gagno e segna. Con la vittoria di oggi il Modena si qualifica ai sedicesimi di finale. Il 19 ottobre i gialloblù sfideranno la vincente nella gara tra Cremonese e Ternana.Ora tutto concentrato sul campionato. Domenica 14 agosto si inizia alle ore 20,45 al Braglia con Modena-Frosinone.