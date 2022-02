Ora per il Modena è vetta solitaria: archiviata anche pratica Cesena

Il Modena archivia anche la pratica Cesena e sale per la prima volta in questo campionato al comando della classifica del girone B di Lega Pro.Un rigore di Tremolada, guadagnato da Giovannini, alla mezzora del primo tempo basta e avanza per portare a casa i tre punti e fare esplodere il pubblico Braglia, tirato a lucido come nelle grandi occasioni, al fischio finale.Modena con le sorprese dei due nuovi Magnino, al posto di Scarsella, e Longo, punta centrale, subito in campo; sulla trequarti, Giovannini preferito a Mosti.Modena non particolarmente brillante, anche a causa di un Cesena ben disposto in campo e comunque deciso a fare la propria gara.Sul piano del gioco il Modena ha preso campo solo una volta raggiunto il vantaggio e dopo è apparso in totale controllo della partita; solo un paio di imprecisioni, e indecisioni nel finale, hanno impedito ai gialli di raddoppiare.Vittoria dunque meritata grazie al carattere messo in mostra e in campo dai gialli, e primo posto assolutamente guadagnato; Modena è infatti al sedicesimo risultato utile consecutivo, e nelle ultime 21 partite i gialli hanno totalizzato 19 vittorie, un solo pareggio, il derby con la Reggiana, e 1 sconfitta, la sciagura di Montevarchi.Nonostante numeri da record, come ha ricordato Tesser nel dopopartita, mancano 14 gare e il campionato è ancora lungo.