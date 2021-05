Play-off serie C: il Modena inciampa al Braglia, 0-2 con Albinoleffe

Un 2-0 per la squadra ospite, al Braglia, che brucia non solo perché arresta la corsa play-off ma perché arriva al termine della gara. Quando il Modena, vittorioso per un gol di scarto sull'Albinoleffe nella gara di andata, poteva amministrare il vantaggio, sullo 0-0. Fino al fischio finale. Invece così non è stato. La squadra ospite è riuscita in una impresa incredibile. Sbloccare e ribaltare il risultato dell'andata in sei minuti, di cui cinque oltre il 90°. Con in gol di Tomaselli all'89' e di Manconi al 95', Vittoria con due gol di scarto che garantisce all'Albinolegge il passaggio del turno, ai quarti.