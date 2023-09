Questa sera il Modena di scena a Bolzano contro il SudTirol

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













Il Modena ha giocato a Bolzano solo 5 volte contro il Sud Tirol; 4 volte in campionato e 1 volta per la supercoppa di serie C, era il 14 maggio 2022; dei 5 precedenti, oltre alla supercoppa, 3 sono in serie C e 1 solo in serie B. Nei 3 precedenti di campionato di serie C, il Modena ha sempre perso; l’unica vittoria in campionato risale all’unico precedente di serie B, giocato lo scorso 26 dicembre, ultima di andata dello scorso campionato; i gialli di Tesser espugnarono il Druso per 2 a 0 con le reti di Magnino e di Armellino; il curioso precedente dice che con Tesser in panchina, il Modena al Druso ha vinto due volte su due con identico risultato (finale di supercoppa di serie C, e campionato serie B, entrambe per 2 a 0).La partita di questa sera può rappresentare un buon banco di prova per entrambe le squadre; i padroni di casa sono reduci da due pareggi consecutivi, come il Modena, l’ultimo quello di sabato (1 a 1) al Liberati contro la Ternana; cercheranno di fare la partita per provare a dare ritmo al proprio campionato; il Modena invece sarà chiamato ancora una volta a giocare di squadra, mettendo in campo ritmo, corsa, intensità e cattiveria agonistica per dare continuità al proprio percorso; i gialli hanno già dimostrato che se danno ritmo alle proprie partite, diventano un avversario difficile per tutti da affrontare.La partita sarà anche la sfida tra Giovanni Zaro, per la prima volta contro la sua ex squadra, e Daniele Casiraghi, già compagno di Zaro e oggi capocannoniere della serie B a quota 6 reti in 5gare disputate.

Oggi a Bolzano il mister ha la squadra pressoché al completo, ancora assenti infatti solo Bozhanaj e Gargiulo, e potrà scegliere per il meglio; probabile qualche rotazione, per dare fiato e riposo a chi finora ha giocato di più; le probabili scelte di Bianco per affrontare i biancorossi di casa, potrebbero essere le seguenti; davanti a Gagno, solita linea a quattro Oukhadda, il grande ex Zaro, Pergreffi e uno tra Cotali, Ponsi e Guiebre, con Cotali favorito. In mezzo, sicuro Gerli, dovrebbe rientrare Magnino e non è escluso l’impiego di Duca per dare riposo a Palumbo. Davanti, Bianco valuta Giovannini per Tremolada, mentre Manconi dovrebbe tornare a fare coppia con Falcinelli, come contro la Feralpi, a meno che Bianco scelga per lui un turno di riposo preferendo affidarsi a Bonfanti come spalla di Falcinelli; come sempre il mister sceglierà sulla base di chi sarà in grado di dare maggiori garanzie a livello tecnico, tattico, fisico e mentale, sulla base di quanto emerso in allenamento, anche in ragione degli impegni ravvicinati .



Arbitra Bonacina di Bergamo, alla sua prima stagione in serie B perché promosso quest’anno dalla CAN C; non ha precedenti con il Modena, mentre il Sud Tirol con l’arbitro bergamasco ha due precedenti con altrettante vittorie.



Calcio di inizio allo stadio Druso di Bolzano alle 20.30, davanti a oltre quattrocento instancabili tifosi gialloblù che saliranno a Bolzano per seguire la squadra e tifare il canarino.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc