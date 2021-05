Spot Regione Emilia Romagna in finale Coppa Italia? Costato un milione

'Bonaccini ha sprecato un'occasione di promozione del territorio della nostra regione'. Dopo la finale di Coppa Italia al Mapei stadium di Reggio Emilia fortemente voluta dalla Regione Emilia Romagna, la Lega attacca. E' il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Matteo Rancan, a puntare il dito contro il governatore Stefano Bonaccini. 'A bordo campo, mentre Atalanta e Juventus si sfidavano, il presidente Bonaccini, seduto in tribuna, sembrava bearsi degli striscioni con il logo della Regione Emilia-Romagna'. 'Bene - aggiunge Rancan - che la finale di Coppa Italia si sia disputata nella nostra regione, ma quella spesa di sponsorizzazione, circa un milione di euro, doveva essere fatta non a beneficio dell'istituzione Regione Emilia-Romagna quanto piuttosto delle città, del mare, delle vallate, dell'Appennino dell'Emilia-Romagna'. In questo modo, secondo il leghista, 'non si è promosso il territorio, ma si è autopubblicizzato l'ente che Bonaccini guida. Speriamo che nelle prossime occasioni il territorio possa essere il vero protagonista dei fondi regionali investiti'.'Un milione di euro per mandare il presidente Bonaccini in tribuna a tifare Juve, un pò caro come biglietto - insiste Michele Facci, consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna -. Se gli stessi soldi fossero stati investiti in promozione turistica per il territorio, sarebbe stato decisamente meglio'.