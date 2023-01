'Trasferta di Terni vietata ai tifosi Canarini: non sono state considerate alternative'

'Ho appreso, assieme a tutti i tifosi del Modena, della decisione della prefettura di Terni di adottare il provvedimento con il quale si vieterà ai tifosi modenesi la trasferta in vista dell’incontro di calcio Ternana-Modena di oggi, sabato 28 gennaio. Se da un lato posso comprendere l’esame dei profili di rischio connessi agli incontri “Ternana-Modena” di serie B e “San Donato Tavernelle-Reggiana” di serie C, in programma lo stesso giorno, dall’altro è chiaro che una simile decisione, con soldi già impegnati da parte di molti tifosi, potesse essere presa con molto più anticipo, poiché i calendari dei campionati erano noti da tempo'.A intervenire in questi termini è il senatore modenese di Fdi Michele Barcaiuolo.'Il concreto pericolo di turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, derivante dalla storica rivalità tra le due tifoserie emiliane, poteva essere dunque aggirato, sia ragionando sui calendari, sia pensando a misure alternative che non includessero un divieto a meno di 24 ore dall’evento, quando la prevendita era stata regolarmente attivata. Esprimo solidarietà al Modena Fc e ai suoi tifosi' - chiude Barcaiuolo.