Santa Teresa di Lisieux: la piccola via

Dopo la morte precoce della madre, Teresa e la famiglia si trasferirono a Lisieux dove la Santa viene educata dalle benedettine.Desiderosa di abbracciare la vita contemplativa, con le due sorelle Paolina e Maria, le venne impedito per la sua giovane età.Il 20 maggio, Teresa chiese coraggiosamente a Leone Xlll di poter entrare nel Carmelo all'età di 15 anni.Finalmente il 9 aprile 1888 il Carmelo di Lisieux l'accolse ed emise la sua professione religiosa. Nel Carmelo Teresa intraprese il cammino della perfezione con fervore e fedeltà e senti in sé la vocazione apostolica e missionaria.

Teresa capì che le opere grandi che si operavano in lei erano opera di Dio e che essere Santi, non è il risultato di uno sforzo dell'uomo, le virtù non sono una conquista ma un dono del Signore.

La 'Piccola via', di Teresa, diverrà una grande scoperta per molti e renderà attuale il messaggio della Santa. La Santa, nei suoi manoscritti autobiografici spiegò il ritratto della sua anima e le sue esperienze più intime. Teresa tenne un diario sul quale annotava le tappe della sua vita interiore.

Ella apprese proprio nell'ultima tappa della sua vita, che a lei veniva affidata la conoscenza della piccola via, la via dell'abbandono alla volontà di Dio. Il 3 aprile 1896, nel venerdì Santo avverti una malattia che la portò alla morte. Teresa sopportando, con pazienza, dolori e prove si spense il 30 settembre 1897

Fu canonnizata da Pio Xl il 17 maggio 1925 e in seguito la stesso Papa la proclamerà patrona universale delle missioni. Buon onomastico a tutte le lettrici che si chiamano Teresa.