Ritorno alle origini

Qualche sera fa ho avuto finalmente l'occasione di tornare in uno dei miei ristoranti preferiti di Modena, la Trattoria Via Ferrari, in via Paolo Ferrari, vicino al museo omonimo.

Già dall'esterno si percepisce il richiamo alla tradizionale Trattoria Emiliana con questa tenda bordeaux che cala come un abbraccio. Questo richiamo si ritrova poi nel menù, anche se con qualche licenza poetica. In ogni caso, per me la star indiscussa è Sua Maestà il Calzagatto, un triangolo di polenta fritta con all'interno dei fagioli borlotti, il tutto avvolto da delicatissimo lardo di colonnata. Sto sbavando solo a parlarne.







Questa è sempre la mia partenza, Philippe o Skap (due dei titolari) ormai lo sanno, calzagatti e bottiglia di rosé Vezzelli. Mio marito invece si butta sul gnocco fritto con la culaccia, una sicurezza.





Si passa ai primi: tortelloni ricotta e spinaci burro e salvia per lui, qui serviti molto grandi; risotto Lambrusco e mascarpone per me, uno dei piatti simbolo di questo ristorante. Vince e convince.









Sui secondi abbiamo l'imbarazzo della scelta. Graditissima la presenza della carne di cavallo in carta, di cui noi assaggiamo la tartare, unitamente al filetto di maiale lardellato con saba. Piacevolissimo, esaltato dalla foglia di salvia che fa da intercapedine tra il lardo e il filetto. La patata di Montese al forno ovviamente era lì con noi, ça va sans dire.









Per il dolce menzione d'onore al mascarpone.

Serata bella, in un bel locale, rustico ma curato, con una buona cucina e buon rapporto qualità prezzo. Promossissimo! Potete trovarli allo 059239004

Ps. Per le signore volevo dire che i tre titolari, a turno sempre in sala, sono tutti belli, carini e simpatici, che non guasta.

Volpe Giulia