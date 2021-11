Un mondo di vegetariani è possibile? Altre ricette per stare in salute

Continua la guida che la dottoressa Silvia Ariotti, biologo specializzata in Scienze della alimentazione presso il Poliambulatorio Fisio Line di Modena, fornisce a chi si vuole rivolgere ad una dieta vegetariana ( qui l'ultima puntata ).Farina di segale 1 tazza pienaLenticchie g.250Sedano gr.1002 yogurt da latte interoOlio extravergine di oliva gr.50 (4 cucchiai)Pomodoro secco – 2 bacche di ginepro – 1 cucchiaio di semi di cumino – 2 foglie di alloro – peperoncino in polvere – i spicchio di aglio – sale q.b.Lavate e mettete a bagno le lenticchie in acqua per almeno 8 ore.Scolatele e trasferitele in abbondante acqua nella quale dovete mettere le foglie di alloro, le bacche di ginepro ed il sedano tagliato a pezzetti. Lasciate cuocere a fiamma moderata per circa una ora e mezzo.

Tostate la farina di segale ed unirla alle lenticchie lentamente a pioggia, mescolando per evitare che si formino grumi. Aggiungere i semi di cumino ed il sale, quindi porre di nuovo sul fuoco per altri 30 minuti.Togliere dal fuoco; togliere l'alloro e le due bacche di ginepro, aggiungere gli yogurt e spolverizzare con peperoncino secco, e se piace, con aglio tritato.Farina di granturco gr.300Farina di grano tipo 0 gr.100Olio di oliva gr.70/100Acqua ben calda quanto necessarioPepe rosso piccante e sale q.b.Mischiate le farine, aggiungete il sale che ritenete necessario, e disponete le stesse a fontana su di un tagliere; impastatele unendo poco alla volta l'acqua calda. Riducete l'impasto a schiacciata di alcuni centimetri.Disponete la schiacciata in una teglia preventivamente unto con l'olio o ricoperta con carta da forno.Cuocete in forno già caldo a 260° Servite calda condita con l'olio di oliva ed il pepe piccante.Preparazione fortemente ricca di carboidrati e povera di proteine.Per equilibrarla potete aggiungere una crema di uovo oppure una crem caramel quale dessert.Spaghetti integrali gr.400Zucchine gr.350Uova 2 interePecorino grattugiato 3 cucchiaiOlio extravergine di oliva 3 cucchiaiAglio 1 spicchioPeperoncino in polvere – sale q.b.Pulire, lavare e affettare a rondelle le zucchine; farle trifolare un un tegame con l'olio e l'aglio che eventualmente poi toglierete. Salare ed aggiungere alcune foglie di basilico smunuzzate.Cuocere gli spaghetti in acqua bollente e salata; scolarli e condirli con le due uova sbattute, le zucchine ed un pizzico di peperoncino.Fare amalgamare i sapori ponendo sul fuoco per alcuni minuti a fuoco basso e a tegame coperto.Aggiungere il pecorino grattugiato prima di servire.Fagioli borlotto già ammollati gr. 600 (300 se secchi)Cavolo cappuccio gr. 400Farina gialla a grana grossa gr. 300Grasso del prosciutto oppure lardo gr. 201 spicchio di aglio1 foglia di alloroAlcuni semi di cumino e sale q.b.Cuocere il cavolo al vapore e tagliarlo in spicchi.A metà cottura passarlo in una casseruola e ricoprirlo di acqua; aggiungere l'alloro, i semi di cumino, il lardo tritato ed i fagioli. Continuare la cottura a tegame coperto e a calore moderato per circa un'ora.Scoperchiare, aggiungere l'aglio tritato e versare a pioggia la farina gialla mescolando affinchè non si formino grumi.Rimettere sul fuoco per circa mezz'ora mescolando spesso.Preparazione ricca di carboidrati.Per equilibrarla potete aggiungere uno Yogurt quale dessert.Miglio decorticato in graniMozzarella gr.60 (mezza mozzarella)Olio extravergine di oliva gr.20 (due cucchiai)Pomodori rossi gr.50Cipolla gr.20Prezzemolo gr.20 – Timo – Sale q.b.Lavate e cuocete il miglio in abbondante acqua.In una terrina unite la mozzarella ed il pomodoro tagliati a pezzetti con il timo, il prezzemolo e la cipolla tritati, l'olio e il sale q.b.Prendete sulla vostra mano sinistra una manciata di miglio cotto e racchiudete all'interno un cucchiaino del composta; ricoprite il tutto formando così delle polpette ripiene di mozzarella.Mettete in forno a 180° per alcuni minuti, per dorarle.