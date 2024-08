La porta dell’orrore, viene aperto il campo di concentramento di Mauthausen: 8 agosto 1938

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il campo si presenta come una fortezza di pietra e fu costruito dai prigionieri in cima alla collina che sovrasta la cittadina di Mauthausen.Questa zona fu scelta per la sua vicinanza con una cava di granito, all'interno della quale i deportati furono impiegati nel lavoro forzato.I primi 300 deportati provenivano da Dachau ed erano oppositori politici, nemici della Germania nazista.Poi i prigionieri, provenienti da tutta l'Europa, aumentarono di numero.Vi erano anche ebrei, Rom e Sinti e deportati internati per il loro orientamento omosessuale. I prigionieri, oltre al faticoso lavoro, venivano anche torturati e malnutriti. Il lagher di Mauthausen era anche tristemente noto per uno strumento di sterminio: 'La scala della morte'. I deportati erano costretti a percorrere gradini sconnessi portando sulle spalle pesanti blocchi di pietra.Si calcola che circa 90.000 persone, nel Campo di Muthausen, trovarono la morte.Mauthausen fu l'ultimo campo nazista liberato dall'esercito americano il 5 maggio 1945. Durante tutto il 1944 vi confluirono molti prigionieri da altri campi, evacuati per l'arrivo degli alleati.