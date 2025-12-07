7 dicembre 1941. Alle prime luci dell’alba, mentre la base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle Hawaii, si preparava a una domenica apparentemente tranquilla, il cielo si riempì del rombo di centinaia di aerei giapponesi. Erano le 7:55 quando la prima ondata colpì: in meno di due ore gli Stati Uniti subirono uno degli attacchi più devastanti della loro storia moderna.
L’operazione, pianificata meticolosamente dall’Impero del Giappone, mirava a neutralizzare la flotta del Pacifico e a impedire un intervento americano nelle ambizioni giapponesi nel Sud-est asiatico. Le forze nipponiche, guidate dall’ammiraglio Isoroku Yamamoto, sferrarono un’offensiva a sorpresa con bombardieri in picchiata, aerosiluranti e caccia, colpendo le corazzate ormeggiate e gli aeroporti vicini.
L’esito fu drammatico: più di 2.400 militari statunitensi persero la vita, oltre 1.000 rimasero feriti e gran parte della flotta fu danneggiata o affondata. Tra le navi più colpite, la USS Arizona, esplosa in seguito a un colpo diretto e divenuta simbolo della tragedia. Nonostante la gravità dell’attacco, alcuni elementi chiave – come le portaerei statunitensi – non erano in porto quel giorno, circostanza che avrebbe avuto un ruolo importante nella successiva controffensiva americana.
La risposta politica fu immediata. Il 8 dicembre, il presidente Franklin D. Roosevelt definì il 7 dicembre “una data che vivrà nell’infamia” e chiese al Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone, segnando l’ingresso ufficiale degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Di lì a pochi giorni anche Germania e Italia dichiararono guerra agli USA, allargando ulteriormente il conflitto.
Oggi, a Pearl Harbor, il memoriale della USS Arizona e altri siti storici ricordano quel giorno fatale, invitando i visitatori non solo a commemorare le vittime ma anche a riflettere sulle conseguenze globali di un evento che cambiò definitivamente il percorso del XX secolo.
Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941
La risposta politica fu immediata. Il 8 dicembre, il presidente Franklin D. Roosevelt chiese al Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone
7 dicembre 1941. Alle prime luci dell’alba, mentre la base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle Hawaii, si preparava a una domenica apparentemente tranquilla, il cielo si riempì del rombo di centinaia di aerei giapponesi. Erano le 7:55 quando la prima ondata colpì: in meno di due ore gli Stati Uniti subirono uno degli attacchi più devastanti della loro storia moderna.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
La festa di San Martino: 11 novembre
Addio a Freddie Mercury, voce immortale dei Queen: 24 novembre 1991
L’Irpinia sprofonda sotto il sisma: 23 novembre 1980
Giornata Mondiale del ricordo delle vittime della strada: 16 novembreArticoli Recenti
Muore Gian Maria Volonté: 6 dicembre 1994
Il 'grande smog' colpisce Londra: 5 dicembre 1952
Viene fondato il giornale Avvenire: 4 dicembre 1968
Giornata delle Persone con disabilità: 3 dicembre