Attacco a Pearl Harbor: 7 dicembre 1941

7 dicembre 1941. Alle prime luci dell’alba, mentre la base navale statunitense di Pearl Harbor, nelle Hawaii, si preparava a una domenica apparentemente tranquilla, il cielo si riempì del rombo di centinaia di aerei giapponesi. Erano le 7:55 quando la prima ondata colpì: in meno di due ore gli Stati Uniti subirono uno degli attacchi più devastanti della loro storia moderna.

L’operazione, pianificata meticolosamente dall’Impero del Giappone, mirava a neutralizzare la flotta del Pacifico e a impedire un intervento americano nelle ambizioni giapponesi nel Sud-est asiatico. Le forze nipponiche, guidate dall’ammiraglio Isoroku Yamamoto, sferrarono un’offensiva a sorpresa con bombardieri in picchiata, aerosiluranti e caccia, colpendo le corazzate ormeggiate e gli aeroporti vicini.

L’esito fu drammatico: più di 2.400 militari statunitensi persero la vita, oltre 1.000 rimasero feriti e gran parte della flotta fu danneggiata o affondata. Tra le navi più colpite, la USS Arizona, esplosa in seguito a un colpo diretto e divenuta simbolo della tragedia. Nonostante la gravità dell’attacco, alcuni elementi chiave – come le portaerei statunitensi – non erano in porto quel giorno, circostanza che avrebbe avuto un ruolo importante nella successiva controffensiva americana.

La risposta politica fu immediata. Il 8 dicembre, il presidente Franklin D. Roosevelt definì il 7 dicembre “una data che vivrà nell’infamia” e chiese al Congresso la dichiarazione di guerra al Giappone, segnando l’ingresso ufficiale degli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Di lì a pochi giorni anche Germania e Italia dichiararono guerra agli USA, allargando ulteriormente il conflitto.

Oggi, a Pearl Harbor, il memoriale della USS Arizona e altri siti storici ricordano quel giorno fatale, invitando i visitatori non solo a commemorare le vittime ma anche a riflettere sulle conseguenze globali di un evento che cambiò definitivamente il percorso del XX secolo.

