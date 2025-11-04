Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate: 4 novembre

Il 4 novembre si celebra 'La Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate'. Questa data è legata alla firma dell'armistizio di Villa Giusti nel 1918, che segnò la fine del conflitto e portò a compimento il processo di unificazione Nazionale, che consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste.

È importante che questa ricorrenza aiuti tutti a riscoprire il valore immenso della pace e della civile convivenza. Tali valori hanno consentito all'Italia di diventare un paese che contribuisce e promuove il confronto pacifico e la cooperazione tra gli stati.

Con Regio decreto N°1354 del 23 ottobre 1922, il 4 novembre fu dichiarato festa nazionale. In questa Giornata si intende ricordare, in special modo tutti coloro che, anche giovanissimi, hanno sacrificato il bene supremo della vita. Si ringraziano anche i soldati, i marinai e tutti i membri delle forze armate che oggi lavorano per la pace nel mondo e per mantenere l'ordine.

In tutta Italia si svolgono cerimonie, vicino ai monumenti e nelle piazze, che ricordano i soldati. A Roma, il Presidente della Repubblica rende omaggio al 'Milite ignoto' un soldato sconosciuto che è diventato il simbolo di tutti i caduti.

Come insegna la Costituzione ogni persona deve impegnarsi a ripudiare la guerra in tutte le sue molteplici forme. Solo attraverso una pace stabile e duratura, fatta di giustizia sociale, solidarietà, sviluppo economico equo, gli uomini e le donne potranno realizzarsi come esseri liberi. La democrazia cresce di pari passo con la lotta ad ogni discriminazione, con la partecipazione onesta alla vita politica e con l'educazione verso i diritti umani.